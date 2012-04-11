版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 17:44 BJT

〔标题新闻〕印尼赈灾部门在当地发生强震后向亚齐省(Aceh)派遣救援队

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8FB6HY]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐