〔欧元债市〕德债和英债期货扩大跌幅,此前英国和德国标售公债

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
路透伦敦4月11日电---德债期货FGBLc1周三在德国公债标售后扩大跌幅,日内跌67个跳动点,报139.65.
6月英债期货FLGM2跌幅扩大约10个跳动点,此前英国和德国标售公债.(完)
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路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。