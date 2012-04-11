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货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 18:00 BJT

〔突发事件〕印尼Banda Aceh港仍照常运作,地震未造成损害--港口官员

路透新加坡4月11日电---两位港口管理官员表示,印尼Banda Aceh港口在发生里氏8.7级地震后仍然照常开放运作,地震并未造成损害.印度的Chennai港口则在地震发生后关闭,因对整个印度洋发出海啸监测指令.(完)

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