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货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 18:07 BJT

〔中国金融〕国开行称获批延长人民币债券零风险权重至2013年底

路透北京4月11日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周三公告称,经银监会批复,该行在2013年末之前发行的人民币债券风险权重为零,直至债券到期,并视同政策性金融债.

刊登在中国债券信息网上的公告并表示,该行债信政策已连续三年得以延续,国开行将继续深化发行品种和方式的创新,保持平稳适当的发债规模.

此前,按银监会要求,国开行发行的人民币债券零风险权重时限延续到2012年底.[ID:nSB1707629] (完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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