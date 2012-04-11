〔中国金融〕国开行称获批延长人民币债券零风险权重至2013年底

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
路透北京4月11日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周三公告称,经银监会批复,该行在2013年末之前发行的人民币债券风险权重为零,直至债券到期,并视同政策性金融债.
刊登在中国债券信息网上的公告并表示,该行债信政策已连续三年得以延续,国开行将继续深化发行品种和方式的创新,保持平稳适当的发债规模.
此前,按银监会要求,国开行发行的人民币债券零风险权重时限延续到2012年底.[ID:nSB1707629] (完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。