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货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 18:15 BJT

〔突发事件〕泰国发布海啸警报,要求沿海六省民众转移到地势较高处

路透曼谷4月11日电---印尼沿海周三发生强烈地震后,泰国国家防灾中心向安达曼海沿岸六个南部省份发出海啸警报.

防灾部门的官员通过电话对路透表示,为防范可能发生的海啸,已下令普吉、甲米(Krabi)、拉廊(Ranong)、攀牙(Phangnga)、董里(Trang)和沙敦(Satun)六个省份的民众转移至地势较高的地区.(完)

--编译 丁琦;审校 白云

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