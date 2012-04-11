〔突发事件〕泰国发布海啸警报,要求沿海六省民众转移到地势较高处

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
路透曼谷4月11日电---印尼沿海周三发生强烈地震后,泰国国家防灾中心向安达曼海沿岸六个南部省份发出海啸警报.
防灾部门的官员通过电话对路透表示,为防范可能发生的海啸,已下令普吉、甲米(Krabi)、拉廊(Ranong)、攀牙(Phangnga)、董里(Trang)和沙敦(Satun)六个省份的民众转移至地势较高的地区.(完)
--编译 丁琦;审校 白云
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。