〔日本个股〕富士通计划到2014年将在华销售提高一倍,至2,200亿日圆

路透中国佛山4月11日电---日本最大的IT服务提供商--富士通(6702.T)周三表示,有信心到2014年将在华销售额提高一倍,至2,200亿日圆(27亿美元),得益于中国信息技术产业的迅速增长.

富士通会长间塚道义表示,公司计划"近期"把在中国的销售额进一步提高至5,000亿日圆,但未给出具体时间.他是在中国佛山市出席公司数据中心启动的记者会上做此番表示的.

富士通表示,目前重点着眼于智能电网海啸后重建的业务机会,以及那些拟拓展数据库和采用云计算技术的国家对新IT系统的需求.

该公司还在与中国电信(0728.HK)洽谈云技术业务的开发事宜.(完)