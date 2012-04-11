〔日本个股〕富士通计划到2014年将在华销售提高一倍,至2,200亿日圆

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透中国佛山4月11日电---日本最大的IT服务提供商--富士通(6702.T)周三表示,有信心到2014年将在华销售额提高一倍,至2,200亿日圆(27亿美元),得益于中国信息技术产业的迅速增长.
富士通会长间塚道义表示,公司计划"近期"把在中国的销售额进一步提高至5,000亿日圆,但未给出具体时间.他是在中国佛山市出席公司数据中心启动的记者会上做此番表示的.
富士通表示,目前重点着眼于智能电网海啸后重建的业务机会,以及那些拟拓展数据库和采用云计算技术的国家对新IT系统的需求.
该公司还在与中国电信(0728.HK)洽谈云技术业务的开发事宜.(完)
--编译 丁琦;审校 张荻
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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