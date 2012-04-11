〔路透基点〕江苏兴业聚化与六家银行签订14亿元人民币五年期贷款--RLPC

路透香港4月11日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,江苏兴业聚化有限公司与六家银行今日签订14亿元人民币五年期贷款协议.

中国银行江苏省分行担任委托主办行,承担4亿元人民币贷款.中国进出口银行为联合主办行,承担相同数额贷款.南洋商业银行(2亿元贷款)、上海浦东发展银行(2亿元贷款)、江阴农村商业银行(1.5亿元贷款)和宁波银行(5,000万元贷款)为参贷行.

贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,在两年宽限期后每半年等额还款一次,与先前报导一致.

贷款将用于塑料薄膜生产项目.

兴业聚化是在上海上市的江苏三房巷实业股份有限公司(600370.SS)设立的一家特殊目的载体(SPV).位于江苏省江阴的三房巷实业是一家聚酯纤维、化纤和纺织品生产商.(完)