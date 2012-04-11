〔路透基点〕江苏兴业聚化与六家银行签订14亿元人民币五年期贷款--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港4月11日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,江苏兴业聚化有限公司与六家银行今日签订14亿元人民币五年期贷款协议.
中国银行江苏省分行担任委托主办行,承担4亿元人民币贷款.中国进出口银行为联合主办行,承担相同数额贷款.南洋商业银行(2亿元贷款)、上海浦东发展银行(2亿元贷款)、江阴农村商业银行(1.5亿元贷款)和宁波银行(5,000万元贷款)为参贷行.
贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,在两年宽限期后每半年等额还款一次,与先前报导一致.
贷款将用于塑料薄膜生产项目.
兴业聚化是在上海上市的江苏三房巷实业股份有限公司(600370.SS)设立的一家特殊目的载体(SPV).位于江苏省江阴的三房巷实业是一家聚酯纤维、化纤和纺织品生产商.(完)
--编译 张荻; 审校 白云
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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