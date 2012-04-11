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货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 18:24 BJT

〔突发事件〕印尼总统称Aceh地震未见伤亡损失报告,尚无海啸威胁

路透雅加达4月11日电---印尼总统称,亚齐省(Aceh)地震未见有伤亡和损失报告,"尚无海啸威胁,但我们保持警惕".(完)

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