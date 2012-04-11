〔东南亚股市〕新加坡和泰国股市领跌,因受风险厌恶情绪打压

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透曼谷4月11日电---新加坡股市周三跌至近五周最低;泰国股市亦触及四周低点,受银行和大宗商品等权重股跌势所累.风险厌恶情绪令全球股市承压.
新加坡海峡时报指数.FTSTI收低1.21%,至2,946.44点,为3月8日来最低.
泰国股市.SETI连续第四日下跌,收低0.95%,至1,154.49点,市值最高的能源企业PTT Pcl(PTT.BK)以2.3%跌幅领跌.
1006GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2946.44 -36.00 -1.21 +11.34 2646.35
泰国 .SETI 1154.49 -11.12 -0.95 +12.60 1025.32
印尼 .JKSE 4130.01 -19.79 -0.48 +8.06 3821.99
菲律宾 .PSI 5017.44 -4.85 -0.10 +14.76 4371.96
越南 .VNI 458.74 7.89 +1.75 +30.49 351.55
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(完)
--编译 程琳;审校 白云
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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