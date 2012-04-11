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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 18:13 BJT

〔东南亚股市〕新加坡和泰国股市领跌,因受风险厌恶情绪打压

路透曼谷4月11日电---新加坡股市周三跌至近五周最低;泰国股市亦触及四周低点,受银行和大宗商品等权重股跌势所累.风险厌恶情绪令全球股市承压.

新加坡海峡时报指数.FTSTI收低1.21%,至2,946.44点,为3月8日来最低.

泰国股市.SETI连续第四日下跌,收低0.95%,至1,154.49点,市值最高的能源企业PTT Pcl(PTT.BK)以2.3%跌幅领跌.

1006GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2946.44 -36.00 -1.21 +11.34 2646.35

泰国 .SETI 1154.49 -11.12 -0.95 +12.60 1025.32

印尼 .JKSE 4130.01 -19.79 -0.48 +8.06 3821.99

菲律宾 .PSI 5017.44 -4.85 -0.10 +14.76 4371.96

越南 .VNI 458.74 7.89 +1.75 +30.49 351.55

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(完)

--编译 程琳;审校 白云

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