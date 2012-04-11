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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 18:26 BJT

〔标题新闻〕泰国经济今年料增长5.5-6.5%,第一季GDP应能实现两位数环比增幅--NESDB

注:泰国国家经济及社会发展局(NESDB)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8FB5BR]

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