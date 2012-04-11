〔路透基点〕建滔积层板25亿港元四年期融资案已获八家银行承贷--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港4月11日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,香港建滔积层板控股有限公司(1888.HK)进行的25亿港元四年期融资案,目前已经获得约八家银行7-8亿港元承贷.
其他潜在的借款方正在进行信贷审批,预计不久将加入.
花旗银行、汇丰银行和渣打银行担任牵头协调行和簿记行.本案包括一笔定期贷款和一笔循环信用贷款,比例分割为75/25.
承贷3亿港元或以上的银行,可获含全部费用的最高价码为288个基点,混合平均年限为三年.
承贷2-2.9亿港元和1-1.9亿港元的银行,将分别获得含全部费用的价码283个基点和275个基点.
定期贷款案以等额分期方式还款,分12个季度还清,宽限期为15个月.
筹得款项将用于再融资、资本支出、营运资本和一般企业目的.
该公司上一次入市融资是在2011年4月获得30亿港元五年期融资,含所有费用的混合价码为125个基点,贷款利率为较香港银行同业拆息利率加码110个基点,混合平均年限为4.5年,有67.5个基点的费用.
建滔积层板隶属建滔化工集团(0148.HK),生产漂白木浆纸、铜箔、玻璃纤维布及积层板.(完)
--编译 张荻; 审校 白云
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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