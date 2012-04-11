〔路透基点〕建滔积层板25亿港元四年期融资案已获八家银行承贷--RLPC

路透香港4月11日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,香港建滔积层板控股有限公司(1888.HK)进行的25亿港元四年期融资案,目前已经获得约八家银行7-8亿港元承贷.

其他潜在的借款方正在进行信贷审批,预计不久将加入.

花旗银行、汇丰银行和渣打银行担任牵头协调行和簿记行.本案包括一笔定期贷款和一笔循环信用贷款,比例分割为75/25.

承贷3亿港元或以上的银行,可获含全部费用的最高价码为288个基点,混合平均年限为三年.

承贷2-2.9亿港元和1-1.9亿港元的银行,将分别获得含全部费用的价码283个基点和275个基点.

定期贷款案以等额分期方式还款,分12个季度还清,宽限期为15个月.

筹得款项将用于再融资、资本支出、营运资本和一般企业目的.

该公司上一次入市融资是在2011年4月获得30亿港元五年期融资,含所有费用的混合价码为125个基点,贷款利率为较香港银行同业拆息利率加码110个基点,混合平均年限为4.5年,有67.5个基点的费用.

建滔积层板隶属建滔化工集团(0148.HK),生产漂白木浆纸、铜箔、玻璃纤维布及积层板.(完)