〔中国金融〕国开债零风险权重再延期,然供给压力不除弱势或难改(更新版)

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* 国开行称获批延长人民币债券零风险权重至2013年底--公告

* 供给压力不除,难改国开与其他政策性银行债利差拉大现实

路透北京4月11日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]零风险权重再次后延一年,但供给压力不除,难从根本上改变国开债与其他两家政策性银行金融债利差越拉越大的现实.

国开行周三公告称,经银监会批复,该行在2013年末之前发行的人民币债券风险权重为零,直至债券到期,并视同政策性金融债.该行债信政策已连续三年得以延续,国开行称将继续深化发行品种和方式的创新,保持平稳适当的发债规模.

"(国开债零风险权重)每年续一次,滚动续成常规了,这次续在市场的预期之内,"北京一大型券商固定收益分析师称,"市场担忧的是供给.国开开始商业化改制后,跟其他两家(农发和进出口行)债的利差之前还在10个基点左右,最近都20个点了,对比强烈."

北京一国有大行交易员亦表示,相较供给问题,债信对市场的影响并不大;国开行近年来债券净供给量过大,银行对其授信额度渐难满足其新发速度,进而导致国开债需求不足;而且,当前看不到这种情况转好的迹象.

据路透统计显示,国开行2011年人民币债券发行量近10,650亿元,而今年初至今发行量也已达到3,270亿元.

与此相随的情况就是,同样是周初招标发行五年期固息政策性金融债,国开债与农发债的结果利差高达22个基点(bp).

此前,按银监会要求,国开行发行的人民币债券零风险权重时限延续到2012年底.[ID:nSB1707629]

截至2011年末,国开行资产总额突破6万亿元,不良贷款率0.4%,连续27个季度低于1%.(完)