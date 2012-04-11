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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 18:37 BJT

〔亚洲橡胶〕4月11日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透4月11日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 4月 299.2 142 299.9 2

* 5月 301.1 185 -- --

* 6月 303.9 369 304.4 56

* 7月 306.9 581 307.5 41

* 8月 309.0 1830 310.3 258

* 9月 310.2 7964 311.6 776

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王翔琼;审校 丁琦

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