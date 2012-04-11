卡梅伦称将配合中方调查英商人死因

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达4月11日电---英国首相卡梅伦周三表示，他对中国方面调查英国商人尼尔·伍德（Neil Heywood）的死因感到高兴。

“我们曾要求中国方面进行调查，我们对他们现在调查此事感到高兴，我也会尽我们的全力予以配合，”卡梅伦在他的亚洲访问之行第二站印度尼西亚对记者说道。

“我们弄清楚这起令人不安的案件中究竟发生了什么非常重要，”他补充说。

新华社周二报导称，现有证据证明尼尔·伍德死于他杀，薄熙来的妻子薄谷开来和张晓军（薄家勤务人员）有重大作案嫌疑，薄谷开来、张晓军涉嫌故意杀人犯罪已经移送司法机关。（完）