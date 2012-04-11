卡梅伦称将配合中方调查英商人死因

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅加达4月11日电---英国首相卡梅伦周三表示，他对中国方面调查英国商人尼尔·伍德（Neil Heywood）的死因感到高兴。
“我们曾要求中国方面进行调查，我们对他们现在调查此事感到高兴，我也会尽我们的全力予以配合，”卡梅伦在他的亚洲访问之行第二站印度尼西亚对记者说道。
“我们弄清楚这起令人不安的案件中究竟发生了什么非常重要，”他补充说。
新华社周二报导称，现有证据证明尼尔·伍德死于他杀，薄熙来的妻子薄谷开来和张晓军（薄家勤务人员）有重大作案嫌疑，薄谷开来、张晓军涉嫌故意杀人犯罪已经移送司法机关。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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