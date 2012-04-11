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货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 20:43 BJT

〔表格〕美国3月进口物价较前月上升1.3%,出口物价上升0.8%

路透4月11日电---美国劳工部周三公布,美国3月进口物价较前月上升1.3%(预估为上升0.8%),创2011年4月以来最大升幅.3月出口物价较前月上升0.8%(预估为上升0.4%),亦创2011年4月以来最大升幅.

美国3月进口物价较上年同期增长3.4%,出口物价较上年同期增长0.9%.

美国3月进口物价按年升幅为2009年11月以来最小,出口物价升幅亦创2009年11月来最小.

2月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

3月　 2月 (前值) 12年3月/11年3月

进口物价 1.3 -0.1 0.4 3.4

出口物价 0.8 0.4 0.4 0.9 (完)

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--编译 王洋;审校 侯向明

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