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货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 19:57 BJT

〔突发事件〕印尼亚齐省附近海域发生至少两起震级超过8.0级强震--USGS

路透雅加达4月11日电---美国地质调查局(USGS)表示,印尼亚齐省附近海域周三发生至少两起震级超过8.0级的地震,海啸预警仍未解除.

根据USGS的数据,首起地震震级为8.6级,震源深度14.2英里.第二起地震震级为8.2级,震源深度10.2英里.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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