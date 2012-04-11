〔新债招标〕中国七年续发国债收益率略低于预期,欧债忧虑再起(更新版2)

(新增公告内容)

* 七年续发国债收益率3.3915%,略低于预测均值

* 投标倍数1.95倍,配置需求较好

* 对欧债危机的忧虑令避险情绪升温

路透北京4月11日电---中国财政部周三招标的七年期续发国债获得投资者积极认购,中标收益率略低于此前预期.除相对宽裕的资金面之外,投资者对欧债危机的忧虑亦激发了市场避险情绪,因此推低了该期国债的中标结果.

财政部公告显示,财政部上午招标的七年期续发国债追加发行27亿元人民币,实际续发行327亿元.业内人士稍早透露,其加权中标收益率为3.3915%,略低于此前3.42%的市场预测均值;边际(最优)中标收益率为3.4164%,投标倍数1.95倍.

"比之前预期的是要低一点,"上海一券商交易员说,本期国债期限较好,机构配置需求也相对活跃.加之负债累累的西班牙和意大利公债收益率(殖利率)攀升,再度令投资者感到不安,隔夜美国股市大跌等令市场避险情绪升温,或使买盘增多.

不过她表示,这不会对市场造成太大的影响,毕竟国内的经济基本面还相对稳定.

亚洲股市周三连续第三日下跌,因投资者在全球经济成长前景不确定,且对欧元区经济体债务重组忧虑重燃的情况下,继续削减风险仓位.[ID:nSB1481520]

北京另一位银行交易员说,"其实我们投的一般,估计有的银行想拿量吧",所以价格投的比较高.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,七年期品种最新收益率报在3.4337%;二级市场上,剩余期限约6.5年的固息国债110021券目前最新双边报价CN110021=CFXM为3.4150%/3.4000%,收盘收益率为3.40%.

该期债为2012年第五期国债续发债,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.4月12日开始续发行,4月16日续发行结束.续发行部分从4月18日起与原发行部分合并上市交易.

财政部今年第五期七年国债CN120005=CFXS发行量280亿元,起息日为3月8日,票面利率3.41%,当期投标倍数为2.14倍,按年付息.当期债在续发行招标当日停止交易一天.(完)