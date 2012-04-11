〔美国数据〕4月6日当周住房抵押贷款申请下降,再融资需求减少--MBA

路透纽约4月11日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,上周美国住房抵押贷款申请下降,因再融资需求减少.

截至4月6日当周,经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下降2.4%至678.8.再融资指数下降3.1%至3,467.3.购房抵押贷款指数下降0.5%至203.3.

再融资占整体抵押贷款活动的比例由前一周的71.2%降至70.5%,为连续第八周下降.MBA称,这是自7月底以来的最低水准.

该周30年期固息抵押贷款利率下滑6个基点,平均为4.10%.

根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

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