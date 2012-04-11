〔中国新债〕国家电网下周一将招标发行150亿元企业债,期限10年和15年

《全球汇市》美元触及七周高位，因预计美联储接近升息
路透纽约3月1日 - 美元周三触及七周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。
路透北京4月11日电---中国国家电网公司周三公告称,下周一(16日)将在银行间债市招标发行150亿元人民币固息企业债,其中10年期暂定发行50亿元,15年期暂定100亿元.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该两期债将采用单一利率(荷兰式)招标方式,按年付息;其中,10年期品种的招标利率区间为4.16%-5.16%,15年期品种的招标利率区间为4.26%-5.26%.
该期债起息日为4月17日,缴款截止日为4月18日,发行期为4月17日-4月18日;具体招标时间为4月16日10:00-11:00.经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级和本期债信用等级均为AAA.
公告称,该期债主承销商为英大证券、西南证券(600369.SS)、中信证券(600030.SS)、中金公司、招商证券和中投证券.其中牵头主承销商为英大证券和西南证券.
本期债券募集资金150亿元,其中100亿元用于牟平500千伏输变电工程等11个项目,30亿元用于补充运营资金,20亿元用于偿还贷款.
国家电网公司以建设运营国家电网为核心业务.截至2010年12月31日,发行人资产总额2.08万亿元,当年主营业务收入1.52万亿元,净利润324.43亿元.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
路透纽约3月1日 - 美元周三触及七周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。
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