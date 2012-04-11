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货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 20:21 BJT

〔突发事件〕印度安达曼和尼科巴群岛或现最高3.9米海浪,因印尼地震

路透新德里4月11日电---印度官员表示,安达曼和尼科巴群岛或出现最高3.9米海浪,受印尼地震影响.(完)

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