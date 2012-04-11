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货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 20:11 BJT

〔突发事件〕印尼苏门答腊北部海域部分地区面临海啸威胁--美国机构

路透华盛顿4月11日电---美国太平洋海啸预警中心表示,印尼苏门答腊北部海域部分地区面临海啸威胁.(完)

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