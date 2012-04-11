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货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 20:20 BJT

〔美国经济〕进一步放松的门槛仍然很高--FED洛克哈特

路透华盛顿4月11日电---亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周三表示:

* 美联储有关2014年末首次加息的表态仍大致符合经济现况.

* 由于复苏脆弱,不能排除任何选项.

* 并不特别担心能源价格上涨会威胁经济复苏.

* 只有经济形势出现相当大的负面变化时,才需要推出新一轮的债券购买.(完)

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