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货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 20:32 BJT

〔标题新闻〕金价或在2013年初达到每盎司2,000美元,今年均价料为1,731美元--GFMS主席

注:GFMS为黄金矿业服务公司英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8FB35J]

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