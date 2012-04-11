〔国际油市〕亚洲石脑油价格触及两个月低点,但跨月价差仍在两周高位

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡4月11日电---亚洲石脑油价格周三延续跌势并触及两个月低点,报1046.50美元.但近月跨月价差盘旋在两周高位,因供给趋紧及需求稳健.
近月跨月价差-5月下半月/6月下半月价差-报每吨17美元,为3月27日以来的最高.
台湾台塑正洽购5月下半月船货,但结果未知.
一名交易员说,"需求仍然强劲,供给仍趋紧."
但目前供给情况要好于3月,当时部分交易商和买家情愿支付逾40美元的升水来锁定现货.
汽油裂解价差下跌0.60美元至两周半低位,报每桶10.36美元.但仍高于3月均值的近10美元.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1046.50 -18.50 -1.74 1065.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 114.01 -2.07 -1.78 116.08
97号现货汽油GL97-SIN 138.10 -2.79 -1.98 140.89
95号现货汽油GL95-SIN 133.10 -2.79 -2.05 135.89
92号现货汽油GL92-SIN 129.75 -3.25 -2.44 133.00 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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