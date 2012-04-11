〔国际油市〕亚洲石脑油价格触及两个月低点,但跨月价差仍在两周高位

路透新加坡4月11日电---亚洲石脑油价格周三延续跌势并触及两个月低点,报1046.50美元.但近月跨月价差盘旋在两周高位,因供给趋紧及需求稳健.

近月跨月价差-5月下半月/6月下半月价差-报每吨17美元,为3月27日以来的最高.

台湾台塑正洽购5月下半月船货,但结果未知.

一名交易员说,"需求仍然强劲,供给仍趋紧."

但目前供给情况要好于3月,当时部分交易商和买家情愿支付逾40美元的升水来锁定现货.

汽油裂解价差下跌0.60美元至两周半低位,报每桶10.36美元.但仍高于3月均值的近10美元.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1046.50 -18.50 -1.74 1065.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 114.01 -2.07 -1.78 116.08

97号现货汽油GL97-SIN 138.10 -2.79 -1.98 140.89

95号现货汽油GL95-SIN 133.10 -2.79 -2.05 135.89

92号现货汽油GL92-SIN 129.75 -3.25 -2.44 133.00 (完)