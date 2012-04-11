版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 21:07 BJT

〔突发事件〕美国太平洋海啸预警中心取消了印度洋海域的海啸监测

路透华盛顿4月11日电---美国太平洋海啸预警中心取消了印度洋海域的海啸监测.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐