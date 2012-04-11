〔突发事件〕印尼地质局称取消亚齐地震的海啸预警

全球金市：金价缩减跌幅，因美元从七周高位回落

* 美联储官员讲话主导市场，因特朗普国会讲话没有透露刺激政策细 节 * 焦点转向美联储主席叶伦周五的讲话 * 美元缩减涨幅，此前触及七周高位 路透纽约/伦敦3月1日 - 金价周三扳回大部份跌幅，因美元缩减涨幅 ，黄金摆脱稍早美联储官员讲话令3月加息预期升温带来的压力。 纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，收紧政策的理据目前“说服力强 了许多”，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，“没有推迟(升息)的 必要。” 1912GMT，现货金 跌0.1%，报1,246.83美元，势将连续第三日 下跌。现货金在2月27日曾触及11月11日以来高点1,263.80美元。 美国期金 收跌0.3%，报1,250美元。 汤森路透数据显示，在美联储官员周二讲话后，市场预期美联储3月 升息的机率从约30%跳升至67.5%。 “黄金市场最初反应是被大举抛售。许多人对升息慨率大幅攀升感到 怀疑，”RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说，他指出，地缘 政治