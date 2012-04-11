版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 21:42 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油市场稍稍下滑,未来供给料增加

路透新加坡4月11日电---亚洲燃料油市场周三稍稍走弱,价格下跌,因原油走低.现货升水下滑,因下月供给巨大令市场承压.

180-cst燃料油现货升水下跌0.60美元至每吨较新加坡现货报价高1.25美元,BP以升水1.50美元的价格出售一笔现货.

5月西方套利船货流入东亚的数量预计超过400万吨,本月为240-250万吨.

印度炼厂继续供给,Essar Oil通过招标出售6万吨船期为4月23-28日的380-cst燃料油.

不过交易员表示,对于夏季日本和中东需求强劲的预期,帮助抑制市场跌幅.

5月/6月跨月价差成交巨大,超过50万吨,不过跨月价差保持在很窄的区间内,收盘上涨0.25美元至每吨3.38美元.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $725.15 -$10.95 -1.49 $736.10

现货380CST燃料油 FO380-SIN $715.15 -$10.05 -1.39 $725.20

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $718.00 -$13.00 -1.78 $731.00

380CST船用燃料油升水 $2.85 -$2.95 -50.86 $5.80

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $1.25 -$0.60 -32.43 $1.85

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $1.90 $0.00 0.00 $1.90 (完)

--编译 王洋;审校 侯向明

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐