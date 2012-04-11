〔国际油市〕亚洲燃料油市场稍稍下滑,未来供给料增加

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡4月11日电---亚洲燃料油市场周三稍稍走弱,价格下跌,因原油走低.现货升水下滑,因下月供给巨大令市场承压.
180-cst燃料油现货升水下跌0.60美元至每吨较新加坡现货报价高1.25美元,BP以升水1.50美元的价格出售一笔现货.
5月西方套利船货流入东亚的数量预计超过400万吨,本月为240-250万吨.
印度炼厂继续供给,Essar Oil通过招标出售6万吨船期为4月23-28日的380-cst燃料油.
不过交易员表示,对于夏季日本和中东需求强劲的预期,帮助抑制市场跌幅.
5月/6月跨月价差成交巨大,超过50万吨,不过跨月价差保持在很窄的区间内,收盘上涨0.25美元至每吨3.38美元.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN $725.15 -$10.95 -1.49 $736.10
现货380CST燃料油 FO380-SIN $715.15 -$10.05 -1.39 $725.20
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $718.00 -$13.00 -1.78 $731.00
380CST船用燃料油升水 $2.85 -$2.95 -50.86 $5.80
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $1.25 -$0.60 -32.43 $1.85
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $1.90 $0.00 0.00 $1.90 (完)
--编译 王洋;审校 侯向明
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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