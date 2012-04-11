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货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 21:50 BJT

〔美国金融〕必须构建适当的银行安全网--堪萨斯城联储总裁乔治

路透纽约4月11日电---美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周三表示:

* 要构筑更为强大的金融体系,就必须解决导致危机的相关问题.

* 我们可以采取的最重要举措是取消"太大而不能倒"的政策.(完)

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