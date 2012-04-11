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市场报道 | 2012年 4月 11日 星期三 21:40 BJT

〔美国热股〕美铝盘初走强,此前公布第四季获利超预期

路透4月11日电---美国铝业(ALCOA)(AA.N)第一季获利意外超出华尔街预期,因全球市场,特别是航空和汽车产业转好.公司2011年第四季亏损.

周三盘初交易中,该公司股价大涨约6.3%,至9.89美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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