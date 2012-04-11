〔美国热股〕美铝盘初走强,此前公布第四季获利超预期

《全球汇市》美元触及七周高位，因预计美联储接近升息
路透纽约3月1日 - 美元周三触及七周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。
路透4月11日电---美国铝业(ALCOA)(AA.N)第一季获利意外超出华尔街预期,因全球市场,特别是航空和汽车产业转好.公司2011年第四季亏损.
周三盘初交易中,该公司股价大涨约6.3%,至9.89美元.(完)
--编译 梁睿雪;审校 于春红
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