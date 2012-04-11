〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差处于四个交易日高位,印度需求料将增强

路透新加坡4月11日电---亚洲柴油裂解价差周三处于每桶15.67美元的四个交易日高位,因印度Numaligarh炼厂周末发生火灾,引发该国需求将增强的预期.

印度巴拉特石油正招标寻购3万吨抵达印度霍尔迪亚或Paradeep、船期为4月26-29日的柴油.此次招标将于周四结束.

"巴拉特石油希望进口更多柴油以防供应吃紧.该公司尚不清楚旗下Numaligarh炼厂能于何时恢复满负荷运营.这可能需要一周、10天或者更长时间,"一名交易商称.

"因此,最好是备好充裕的库存,因为现在正是印度的柴油需求旺季."

印尼亚齐省附近海域发生至少两起强震的消息在市场掀起一阵波澜,不过印尼国营石油公司Pertamina发表声明称,其炼厂运营一如既往.

美国太平洋海啸预警中心的一名官员称,印尼苏门答腊岛部分地区仍面临海啸威胁,但预计印度洋地区不会遭受损害.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 131.44 -2.12 -1.59 133.56

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 131.50 -2.04 -1.53 133.54

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 132.65 -2.04 -1.51 134.69

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 133.45 -1.99 -1.47 135.44

4月柴油互换 GOSGSWMc1 131.56 -2.02 -1.51 133.58

5月柴油互换 GOSGSWMc2 131.45 -2.05 -1.54 133.50 (完)