〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差处于四个交易日高位,印度需求料将增强

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡4月11日电---亚洲柴油裂解价差周三处于每桶15.67美元的四个交易日高位,因印度Numaligarh炼厂周末发生火灾,引发该国需求将增强的预期.
印度巴拉特石油正招标寻购3万吨抵达印度霍尔迪亚或Paradeep、船期为4月26-29日的柴油.此次招标将于周四结束.
"巴拉特石油希望进口更多柴油以防供应吃紧.该公司尚不清楚旗下Numaligarh炼厂能于何时恢复满负荷运营.这可能需要一周、10天或者更长时间,"一名交易商称.
"因此,最好是备好充裕的库存,因为现在正是印度的柴油需求旺季."
印尼亚齐省附近海域发生至少两起强震的消息在市场掀起一阵波澜,不过印尼国营石油公司Pertamina发表声明称,其炼厂运营一如既往.
美国太平洋海啸预警中心的一名官员称,印尼苏门答腊岛部分地区仍面临海啸威胁,但预计印度洋地区不会遭受损害.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 131.44 -2.12 -1.59 133.56
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 131.50 -2.04 -1.53 133.54
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 132.65 -2.04 -1.51 134.69
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 133.45 -1.99 -1.47 135.44
4月柴油互换 GOSGSWMc1 131.56 -2.02 -1.51 133.58
5月柴油互换 GOSGSWMc2 131.45 -2.05 -1.54 133.50 (完)
--编译 许娜;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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