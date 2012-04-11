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货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 22:23 BJT

〔标题新闻〕希腊内阁批准为银行换债所获新债券提供国家担保,以令债券价值能全额入账-消息

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nA8E8DA02R]

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