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货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 22:53 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透4月11日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

04/06/12 较上周 较上年 04/06/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 365.9 6.6 10.5 365.2 2.8 5.9

馏分油 134.7 -0.5 -15.5 131.9 -4.0 -19.0

汽油 223.0 1.2 8.5 217.6 -4.3 8.0

取暖油 29.1 -1.2 -5.4 28.7 -2.0 -5.4

新配方(RFG)汽油 0.5 0.0 -0.7 0.6 0.0 -0.1

煤油型航空燃料 40.5 -0.3 -0.4 39.3 -0.9 -2.1

原油日加工量 14.3 -0.3 0.8 14.4 -0.4 0.3

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加210万桶,汽油库存减少130万桶,馏分油库存减少20万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 李军

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