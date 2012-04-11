〔表格〕美国财政部续发10年期公债得标利率为2.043%,投标倍数为3.08

标题新闻：新西兰央行总裁惠勒称未来利率风险均衡，但最大风险是美国总统特朗普的保护主义
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路透华盛顿4月11日电---美国财政部称,其续发10年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 2.043
中值 1.979
低值 1.800
价格/得标
价格 99.616439
高值得标比率 75.67%
投标倍数 3.08
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 21,000,005,800
总投标 64,707,830,800
竞争性投标得标 20,991,225,000
非竞争性投标得标 8,780,800
FED附加 3,821,124,600
发行细节
发行日 2012/04/16
到期日 2022/02/15
CUSIP码 912828SF8
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 李军;审校 利棣儿
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* 美联储官员讲话主导市场，因特朗普国会讲话没有透露刺激政策细 节 * 焦点转向美联储主席叶伦周五的讲话 * 美元缩减涨幅，此前触及七周高位 路透纽约/伦敦3月1日 - 金价周三扳回大部份跌幅，因美元缩减涨幅 ，黄金摆脱稍早美联储官员讲话令3月加息预期升温带来的压力。 纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，收紧政策的理据目前“说服力强 了许多”，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，“没有推迟(升息)的 必要。” 1912GMT，现货金 跌0.1%，报1,246.83美元，势将连续第三日 下跌。现货金在2月27日曾触及11月11日以来高点1,263.80美元。 美国期金 收跌0.3%，报1,250美元。 汤森路透数据显示，在美联储官员周二讲话后，市场预期美联储3月 升息的机率从约30%跳升至67.5%。 “黄金市场最初反应是被大举抛售。许多人对升息慨率大幅攀升感到 怀疑，”RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说，他指出，地缘 政治
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