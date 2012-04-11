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货币新闻 | 2012年 4月 12日 星期四 01:09 BJT

〔表格〕美国财政部续发10年期公债得标利率为2.043%,投标倍数为3.08

路透华盛顿4月11日电---美国财政部称,其续发10年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 2.043

中值 1.979

低值 1.800

价格/得标

价格 99.616439

高值得标比率 75.67%

投标倍数 3.08

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 21,000,005,800

总投标 64,707,830,800

竞争性投标得标 20,991,225,000

非竞争性投标得标 8,780,800

FED附加 3,821,124,600

发行细节

发行日 2012/04/16

到期日 2022/02/15

CUSIP码 912828SF8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

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