〔欧洲汇市〕英镑贸易加权指数迫近14个月最高,因欧元表现落后

* 英镑贸易加权指数触及去年2月中以来最高

* 欧元/英镑接近三个月低位,期权阻力位在0.82英镑

* 英国数据持续改善,支持英镑

路透伦敦4月11日电---英镑贸易加权指数周三升至14个月最高位,英国数据持续改善支持英镑,英镑兑欧元持于约三个月高点.

对欧债危机的忧虑是市场焦点,因西班牙10年公债收益率(殖利率)仍居高不下,引发投资人转投英镑.相比欧元,英镑仍被认为相对安全.

英国3月零售销售增速为今年迄今最快,该数据支持英镑.英国零售业联盟(BRC)周三公布的调查显示,英国3月同店零售销售同比上升1.3%,这胜过分析师预估的销售迟滞,并且优于2月的下滑0.3%.[ID:nSB1480998]

上日数据显示英国3月房屋价格下滑速度为2010年6月以来最慢.这些数据增加了英国经济正缓慢复苏的迹象,且英国央行没有推出更多货币宽松政策的需要.

英国央行数据显示,英镑贸易加权指数=GBP高见82.3,创2011年2月中以来最高,之后回落至82.2.如果该指数升至82.4,将创2010年8月来的最高位.

欧元兑英镑EURGBP=D4下滑,至0.8250英镑,距离1月初以来的最低水准0.8230不远,料1月9日低位0.8222英镑附近将有强大支持.交易商说在交易日稍早一英国银行买入欧元,据称0.82英镑的期权阻力位目前很可能限制欧元的跌幅.

分析师说,英镑也得益于来自中东和避险相关的资金,且很可能将扶助英镑兑欧元表现.

英镑兑美元GBP=D4升0.2%,至1.5910美元,短期阻力位在1.5934美元,此为英镑从4月2日触及1.6063美元至4月5日低位1.5805美元的跌势的50%回档位.

英镑已从复活节前的低位反弹,受助于近期数据显示英国服务业,建筑及制造业信心明显改善,燃点了英国可避免衰退的希望.这和欧元区PMI数据凸显采购经理人活动萎缩形成对照.

因此避险的10年期英债和可比德债利差本周小幅收窄,为英镑带来额外提振.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]