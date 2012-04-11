〔英国债市〕英债走低,因风险意愿回暖以及标售疲弱

路透伦敦4月11日电---英债价格周三从周二触及的六周高位回落,因风险意愿回暖推升股市和欧元区二线国家公债价格,投资者不再为英国和德国公债支付高价.

6月英国公债期货FGBLM2收跌55个跳动点,报116.10,周二攀升190个跳动点.英债全线走低,表现与可比德债期货FGBLM2一致.

英债期货开盘走低,并扩大跌幅,今日进行的英国和德国公债标售结果相对疲弱.英国富时100指数今日收涨0.5%,以及西班牙公债收益率从6%的关口回落后,英债期货继续下行走势.

英债,德债和美国公债被视为避险资产,且通常在对诸如西班牙公债等风险较高公债的意愿改善时走低.

10年期英债收益率GB10YT=RR上扬5个基点,报2.06%,周二回落15个基点,为四个月最大跌幅.

10年期英债/德债收益率差收盘基本持稳,报36个基点,稍早触及34个基点的最窄水平.

英国债务管理局称,今日进行的45亿英镑五年期英债GBT117=标售的投标倍数仅为1.37,为12月15日以来最低投标倍数.

英国债务管理局将于周四标售20亿英镑将在2032年到期的英债GB20YT=RR.(完)

--编译 母红;审校 李军

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