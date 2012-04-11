〔美国经济〕能源成本引发对成长中的经济的担忧--FED褐皮书

标题新闻：新西兰央行总裁惠勒称未来利率风险均衡，但最大风险是美国总统特朗普的保护主义
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路透华盛顿4月11日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三表示,美国经济在冬季的最后几个月继续温和成长,但汽油和其他能源产品价格持续上涨开始令全国的生产商和消费者感到担忧.
褐皮书称,"12个联储地区的报告显示,2月中至3月底,经济继续以缓慢和温和的步伐扩张."
看到数个充满希望的成长迹象,其中包括招聘稳定,技术工人短缺,新车销售活跃和住宅地产市场改善等,但对能源成本强烈不安.
褐皮书称,"许多地区的制造业商对短期成长前景感到乐观,但他们对石油价格上涨略高忧虑."
另外,消费者支出的短期前景料亮丽,"数个地区的联系人表达了对汽油价格不断上涨可能在未来数月限制非必须消费品支出的担忧."(完)
--编译 母红;审校 李军
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