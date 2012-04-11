〔欧洲股市〕结束一周跌势收涨,诺基亚发布盈警后暴跌

* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数收高0.75%

* 诺基亚发布盈警,股价触及1997年来最低

* 投资人为周四意大利公债标售作准备

路透伦敦4月11日电---欧洲股市周三结束一周跌势收涨,近期受创的银行股反弹,不过,此轮反弹被视为技术性,可能持续时间不常,投资者静待周四进行的意大利公债标售结果.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.75%,报1,033.80点,之前四个交易日累积回落5.4%.

欧元区银行股领涨,Intesa SanPaolo (ISP.MI)劲扬5.5%;德国商业银行(CBKG.DE)急升4.1%,交易商称受助于空头回补.

银行股指数.SX7E在三周内暴跌21%,因对区内主权债危机的担忧重燃.

"这只是深跌后的短期技术性反弹.事实上,技术图标上包括趋势线,通道和200日移动均线在内的各项指标均被突破,"巴黎Global Equities的量化销售交易部主管David Thebault表示.

"周四意大利将标售公债,中国在周五上午将公布GDP数据.不用说,风险趋于下行.目前唯一能刺激买兴的因素是波动性."

诺基亚NOK1V.HE重挫14.5%,触及1997年以来最低,之前该公司警告称,其电话业务今年头两季将录得亏损,因其正在进行产品线调整以同苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)竞争.

英国富时100指数.FTSE收涨0.7%,报5,634.74点;德国股市DAX指数.GDAXI收高1.03%,至6,674.73点;法国CAC-40指数.FCHI上扬0.62%,至3,237.69点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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