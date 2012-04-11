〔欧元债市〕德债期货下跌,因投资人认为德债收益率太低

* 德债标售疲弱,因收益率低

* 获利了结使西班牙公债收益率从近6%回落

路透伦敦4月11日电---德债期货周三下跌,因新的10年期德债标售得标利率创纪录低位反映投资人对超低收益率的公债兴趣有限,不过对西班牙的担忧很可能限制德债遭遇抛售.

尽管西班牙公债价格在周二大跌后反弹,不过投资人仍担忧该国是否能落实紧缩财政举措,这些措施是要在不妨碍西班牙急需的经济增长前提下控制公共财政.

一些分析师称,诸如西班牙等国家要采取平衡财政的严厉措施将可能向欧洲央行需要在二级市场再次买入公债施加压力.

欧洲央行(ECB)执委科尔周三表示,鉴于西班牙政府正在进行改革,且欧洲央行仍将买债计划做为一个选项,市场对西班牙施加的压力并不合理.[ID:nSB1482380]

主权债危机再次加剧的威胁意味投资人仍愿意买入38.7亿欧元的避险德债,尽管收益率超低.不过票息创纪录低点的德债使需求低于原本计划的标售规模.

"标售一向是市场实际状况的一个良好测试,而这次标售正告诉我们,德债有点太贵,我也认为如此,"ING策略师Padhraic Garvey说.

6月德债期货FGBLM2下跌,低见139.52.结算价报139.82,日内下跌50个跳动点.

10年西班牙公债收益率ES10YT=TWEB跌11个基点,至5.87%,但仍距离6%心理关口不远,上日曾测试此水准.

不过交易商称,西班牙公债大部份走势的原因是其价格最近下跌,投资人买入西班牙公债为短期头寸平仓,获利了结.

10年期德国公债收益率DE10YT=TWEB升5.4个基点,至1.69%,脱离上日追平纪录低位的1.637%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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