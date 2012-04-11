〔美国数据〕美国3月预算赤字为1,981.6亿美元,高于去年同期--财政部

标题新闻：新西兰央行总裁惠勒称未来利率风险均衡，但最大风险是美国总统特朗普的保护主义
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路透华盛顿4月11日电---美国财政部周三公布,3月预算赤字扩大至1,981.6亿美元,2011年3月为赤字1,881.5亿美元,部分原因是通常在4月进行的一些福利支出推前在3月.
财政部表示,3月预算赤字创下纪录最高的3月份,尽管历来标准显示财政年度首几个月的赤字水平通常高于财政年剩下的月份.
分析师原来预期3月预算赤字为1,960亿美元.
大约300亿美元的福利支出推前在3月支付,因为4月1日是周日.
美国2012年财年首六个月(从去年10月1日算起)预算赤字收窄至7,790亿美元,2011财年同期的预算赤字为8,294亿美元.
今年3月政府支出为3,694亿美元,低于2011年3月的3,390亿美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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