〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货深跌后反弹,低气温引发买盘

路透4月11日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨,受CBOT软红冬小麦合约周二大跌2.7%后的逢低买盘支撑.

横扫美国中西部的一股寒流引发部分买盘,因担忧这可能影响软红冬麦的生长.

对天气的担忧还提振春麦期货.

低气温可能影响大平原北部部分小麦的生长.截至4月8日,已有21%的春麦播种完成,部分地区的小麦已开始抽苗.

分析师预计,美国农业部周度报告将显示,上周出口销售小麦40-60万吨,之前一周为51.17万吨.

根据Commodity Weather Group.,周三稍早中西部多数地区出现的冰点以下气温,给伊利诺伊州中部,印第安纳州中部和东南部以及俄亥俄州西南部以及肯塔基州部分地区的部分小麦作物造成损害.气温最低降至华氏28度.

CBOT-5月软红冬麦期货WK2收挫2-1/4美分,报每蒲式耳6.28美元.

CBOT小麦预估成交量为146,424口.(完)