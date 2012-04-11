〔金属期市〕期铜大跌后持稳在每吨8,000美元附近,受助于欧美股市上涨

* 期铜持稳,受助于股市上涨

* 期铜接近每吨8,000美元时出现消费者买需

* LME期锌库存触及90万吨,为1995年来首次

路透纽约/伦敦4月11日电---铜价周三在上日大跌4%后持稳在大约每吨8,000美元,不过交易商称,对美国及中国成长放缓的两大隐忧或很快引发另一轮卖压.

分析师说,成交量再次高于平常,因此间市场有新一轮卖盘,拖累铜价挫至三个月低点,但之后欧美股市强劲反弹为铜价提供一些支持,吸引金属消费者在价格低位附近买入.

"铜价跟随股市上涨,"The Gartman Letter出版人Dennis Gartman说,"随着股市上升,基本金属价格也上涨."

铜价和标普500指数.SPX的正面关联增强至至少2005年来最强.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3低见每吨8,018.00美元,此为1月16日来最低,之后反弹,尾盘收升4美元,报8,040美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2收挫1.05美分,报每磅3.6395美元,交投区间为3.6305-3.6730美元,前者为三个月低位.

COMEX期铜成交连续两天放量.汤森路透初步数据显示,纽约市场尾盘,成交量超过94,000口,较30天均值高出近三分二.周二成交量127,276口,创历史新高,超过今年2月21日创下的纪录117,165口.

"令人担心的是,中国经济放缓将可能较人们所想的严重,"花旗分析师David Wilson说.

"但在期铜价格较低时看到一些合理的消费者买需,和今年迄今的模式一致,在之前没有落实订单的消费者入市购买."

中国是全球最大的基本金属消费者.本周的贸易数据动摇了对全球第二大经济体中国有能力带动全球经济摆脱衰退的信心.目前市场关注中国周五公布的零售销售,工业生产及首季GDP数据.

工业消息方面,周三印尼发生8.7级地震,发出海啸警报,迄今未有伤亡报告.

Freeport McMoRan Copper & Gold (FCX.N)在印尼的Grasberg矿山黄金储量全球最大,而且是全球第二大铜矿场.

**铝供应过剩还是供应不足?**

美国铝业(AA.N)第一季出现获利,扭转2011年第四季亏损局面,令市场大感惊喜,主要因全球市场改善,特别是航太及汽车领域.财报表现优于分析师所预估的出现亏损.[ID:nST0510101]

美铝亦预测2012年全球铝供应出现缺口,并重申预估2012年全球铝需求将成长7%,延续2011年成长10%的表现.

"我们不同意美国铝业的评估,该公司认为全球铝市在年底将出现最多43.5万吨的供应缺口,"德国商业银行在研究报告说.

"迄今,铝生产鲜有减少,尽管有一些公布说将会减产.而上一季美国铝业本身实现增产.我们认为,市场在可见的将来仍是供应过剩,"该报告称.

LME三个月期铝CMAL3收升34美元,报每吨2,099美元,从上日触及的三个月低位反弹.

最新LME数据显示,LME锌库存MZN-STOCKS升至90万吨以上,为1995年来首见.LME三个月期锌CMZN3收涨5美元,报1,995美元.

以下为1800 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 364.25 -0.75 -0.21 343.60 6.01

LME期铝 2099.00 34.00 +1.65 2020.00 3.91

LME期铜 8040.00 4.00 +0.05 7600.00 5.79

LME期铅 2052.50 34.50 +1.71 2035.00 0.86

LME期镍 18100.00 -75.00 -0.41 18710.00 -3.26

LME期锡 22425.00 -325.00 -1.43 19200.00 16.80

LME期锌 1994.00 4.00 +0.20 1845.00 8.08

上海期铝 16040.00 -95.00 -0.59 15845.00 1.23

上海期铜 57880.00 -1460.00 -2.46 55360.00 4.55

上海期锌 15310.00 -210.00 -1.35 14795.00 3.48

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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