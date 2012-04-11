〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连跌第三日,受累于获利了结

路透4月11日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连续第三日下跌,跌幅为0.3%,因在本周触及七个月高位后出现多头平仓和获利了结.

最新商品期货交易委员会数据显示,基金持有创纪录的大豆净多头,为市场出现一波多头平仓开启大门.CBOT在周二收盘后报告未平仓合约为创纪录的786,976口.

交易商称,技术图表利空,暗示周二的跌势逆转.周二近月大豆期货收跌,稍早触及新高.

对全球大豆供应正在收紧的担忧支撑市场,美国和巴西政府本周下调对巴西2011/12年大豆产量的预期.

豆粕走低,受累于周二触及两年半高位后出现的获利卖盘.豆油在周二触及七个月高位后回落.

CBOT-11月大豆/12月玉米价格比收在2.5:1之下,为3月29日以来首见.

CBOT-5月大豆期货SK2下跌4美分,报14.22美元.

5月豆粕合约SMK2收挫3元,报每短吨386.80美元.5月豆油合约BOK2跌0.52美分,收报每磅56.45美分.

今日CBOT预估大豆成交量为253,532口,豆油成交量为135,554口,豆粕成交量为97,571口.

以下为CBOT农产品期货在1905 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------------

CBOT玉米Cc1 636.00 1.25 0.2% -1.6%

CBOT大豆Sc1 1422.00 -4.00 -0.3% 18.6%

CBOT豆粕SMc1 386.80 -3.00 -0.8% 25.0%

CBOT豆油BOc1 56.45 -0.52 -0.9% 8.4%

CBOT小麦Wc1 628.00 2.25 0.4% -3.8%

CBOT稻米RRc1 1493.50 7.00 0.5% 2.3%

EU小麦BL2H0 208.75 0.25 0.1% 3.1%

NYMEX原油期货CLc1 102.65 1.62 1.6% 3.9%

道琼工业指数.DJI 12,820 104 0.8% 4.9%

现货金XAU= 1657.09 -2.76 -0.2% 6.0%

欧元/美元EUR= 1.3100 0.002 0.1% 1.2%

美元指数.DXY 79.7900 -0.1010 -0.1% -0.5%

波罗的海

干散货指数.BADI 944 16 1.7% -45.7%

--------------------------------------------------------

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)