〔纽约期市〕可可合约从三个月低点反弹,关注印尼地震

路透纽约/伦敦4月11日电---可可期货周三盘中触及三个月低点后转至平盘上方.盘中下跌被一些人称为是对全球第三大可可生产国印度尼西亚附近发生强震的下意识反应.

洲际交易所5月/7月可可价差交投活跃.

地震同样令咖啡期货走高.

原糖微升,在100日移动均线切入位处寻得强劲支撑.

"咖啡和可可均上涨,作下意识反应,"经纪公司Optionsellers.com资深分析师James Cordier说.

印尼附近海域周三发生8.6级地震,随后发生强烈余震.[ID:nSB1482258]

ICE-7月可可合约CCc2收高34美元,或1.6%,报每吨2,104美元,早盘低见2,056美元,为1月9日以来低点.5月合约在4月17日将迎来第一个通知日,这之前5月/7月价差交投持续热络,从周二的贴水6美元缩窄至1美元.

分析师表示地震不会对全球可可供应造成重大影响.

伦敦7月可可LCCN2收高1英镑至每吨1,390英镑(2,200美元),盘中触及1,375英镑的三个月低位.

ICE原糖期货周三几无变动,上日因巴西产量预估高于预期,曾引发一波跌势,今日合约盘整.

5月原糖期货SBK2微升0.08美分,收报每磅23.95美分,合约在23.81美分的100日移动均线切入位寻得强劲支撑.

交易员称原糖价格上行仍受充足供应所限,普遍预期全球大幅供过于求.

伦敦5月白糖合约LSUK2跌1.30美分,收报每吨628.80美元.

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货KCc1升2.50美分,或1.4%,收报每磅1.8065美元,部分原因是美元疲软.对于持有其它货币的投资者来说,美元疲软会令美元计价的大宗商品相对低廉.

指标伦敦5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2结算价收升34美元,或1.7%,至每吨2,009美元.(完)