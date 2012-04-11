〔全球金市〕金价在连涨四日后下跌,钯金因中国汽车销售放缓而受打压

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 对美联储(FED)将推出第三轮量化宽松政策的担忧打压黄金
* 汤森路透路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)对金价的年度展望抑制了金价跌势
* 钯金因中国汽车销售放缓而受拖累
路透纽约/伦敦4月11日电---金价周三在连涨四个交易日后收低,市场对黄金的兴趣减弱,投资者暂时收手以寻找更多持续买入黄金的明确原因,但欧元走强及黄金咨询机构GFMS发表的金价看多预估提供了支撑.
"市场人气略好,但过去一两天些许的风险偏好重新回归,所以我认为这略微打压了金价,"多伦多CIBC World Markets资深分析师Peter Buchanan称.
他就正面因素补充说,"即使美国非农就业数据疲弱,但我们仍担心美联储将推出第三轮量化宽松政策,"
"尽管有些暗示显示,欧洲央行亦将推出自己的(经济刺激)方案,所以这可能支撑了人气,"Buchanan表示.
欧元兑美元和日圆上涨,因欧洲央行可能更多买入公债的前景,令人们对负债累累的意大利和西班牙的忧虑降温.
过去一周欧元承压,因欧债危机重燃.市场关注焦点落在西班牙身上,该国央行总裁周二表示,如果西班牙经济持续恶化,商业银行将需要更多资本.
1649GMT,现货金XAU=跌0.2%,报每盎司1,656.99美元, 美国6月期金GCM2结算价跌0.40美元,报1,660.30美元.
"宏观环境仍维持正面,基本面将由强劲的投资需求和实货市场的积极响应所支撑,"巴克莱资本贵金属分析师Suki Cooper表示.
对黄金的投资放缓,投机客持有的美国黄金期货自2月底以来已下降逾四分之一,不过持有的黄金上市交易基金(ETF)仍接近7,000万盎司上方的纪录高位.
"黄金近期寻获更多支撑,但没有持续上涨的所有动力,"Cooper称.
**黄金与欧元/美元关联度加强**
黄金及欧元/美元汇率的关联度周三走强,接近1月初以来的最正面水准,高于65%.这意味着较之六周前,金价将更加跟随欧元走势.
汤森路透旗下金属咨询机构GFMS在其年度黄金市场展望中表示,明年2,000美元上方的纪录高位可能是逾10年来黄金多头走势的顶峰,因各主要经济体的货币政策开始紧缩.
目前来说,金价可能将升至2,000美元上方,因受欧债危机忧虑及美国可能将推出更多货币宽松政策影响,GFMS董事长Philip Klapwijk对路透表示.
需求方面来说,2月香港对中国大陆的黄金出口增长20%,因中国大陆的黄金需求维持旺盛.
"中国央行将持续囤积黄金,这比开放资本账和让货币可自由兑换更容易,"法国兴业银行商品策略师Jeremy Friesen称.
他补充说,宽松的货币政策将是民间投资者买入黄金的动力.
现货白银XAG=跌0.9%,报31.49美元.
现货铂金XPT=和现货钯金XPD=均收低,铂金下跌0.5%,报1,583.99美元,钯金下滑0.6%,至632.97美元.
稍早公布的数据显示,中国3月汽车销售在2月大涨后放缓,这尤其打压了钯金.
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最新价格/ 当日 当日 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
COMEX黄金期货 GCM2 1658.50 -2.30 -0.1% 5.8%
COMEX白银期货 SIK2 31.495 -0.184 -0.6% 12.8%
COMEX铂金期货 PLN2 1590.70 -3.00 -0.2% 13.6%
COMEX钯金期货 PAM2 636.75 -0.10 0.0% -3.0%
现货金 XAU= 1656.99 -2.86 -0.2% 6.0%
现货银 XAG= 31.49 -0.29 -0.9% 13.7%
现货铂金 XPT= 1583.99 -8.76 -0.5% 13.7%
现货钯金 XPD= 632.97 -3.56 -0.6% -3.0%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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