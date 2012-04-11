〔芝加哥期市〕CBOT玉米收高,因美元疲弱及逢低承接买盘

路透4月11日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米合约周三收高,因美元疲弱、股市反弹以及周二美国农业部发布4月供需报告后价格急跌后的逢低承接买盘.

投资银行高盛表示,因应周二美国农业部发布的4月供需报告,维持对旧作玉米和新作大豆价格上涨的前景展望.该行给予三个月旧作玉米目标价为6.90美元,三个月、六个月和12个月大豆期货价格预估为14.30美元.

根据Commodity Weather Group,周三早间美国中西部多数地区气温较低,对正在出芽的玉米造成了一些伤害.气温低至28华氏度.

AccuWeather气象学家Jason Nicholls表示,预计周四早还有一波冷空气,之后将有降雨,气温将回暖.下周可能还有较冷天气.

7月/12月价差报82-1/2美分,7月价格较高,12月玉米/11月大豆价格比为2.51.

5月玉米合约CK2结算价升1.25美分,报每蒲式耳6.36美元.

5月合约关键支撑位在100日移动均线切入位6.35美元,阻力位是50日移动均线切入位6.46-1/2美元.九日相对强弱指标为44.

今日CBOT玉米预估成交量为402,785口.(完)