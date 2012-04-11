〔纽约汇市〕欧元微升,因欧洲央行有望继续购债(更新版)

(新增文末表格)

* 欧洲央行执委称购债仍是选项之一

* 美元兑日圆从六周低点处反弹

路透纽约4月11日电---欧元兑美元和兑日圆周三上涨,此前一名欧洲央行执委讲话令进一步购债的可能性增加.但欧元仍在近期区间内交投,投资者对欧债危机持谨慎态度.

投资者近来推高意大利和西班牙公债收益率,因担心这些国家的债务负担或难以为继.

欧洲央行(ECB)执委科尔周三表示,鉴于西班牙政府正在进行改革,且欧洲央行仍将买债计划做为一个选项,市场对西班牙施加的压力并不合理.[ID:nSB1482380]

科尔的评论扶助欧元兑美元触及近一周高点,扳回上日跌幅.欧元兑日圆亦走强,上日曾收在约七周低点处.

"过去两个月,(欧元区)情形逐渐平静下来,但无论如何,这都不说明局势已经结束,"4Cast分析师Sean Incremona说.

"我们现在纠结于接下来会发生什么,美国经济成长是否会开始从温和降至软化,欧洲的风险是否会死灰复燃."

公债收益率(殖利率)凸显出市场持续的忧虑:尽管西班牙10年期公债收益率周三回落,但仍接近关键的6%水平.此外,意大利标售一年期公债的成本跃升,因市场担心西班牙预算问题会蔓延.

在科尔讲话前一天,西班牙公债收益率触及年内最高水平,进一步加剧了对全球经济的担忧,上周美国公布的就业数据令人失望且中国进口数据疲软.

"今日欧元走强,之前几天弥漫着情绪悲观,但欧洲央行官员的言论扶助扭转欧元的部份走势,"Brown Brothers Harriman新兴市场汇市策略部全球主管Win Thin说.

"不过,我认为欧元只是暂时喘息,西班牙将仍是主要问题所在,"Thin说,"希腊也将很快受到关注."

周三希腊称将在下月提前大选,选举结果未明,将可能威胁对希腊的国际援助计划的落实.

欧元兑美元EUR=最新升0.17%,至1.3102美元,大致陷于上日的交投区间内.交易商说,对冲基金及主权帐户的需求也支持欧元,报称有逢低买入.

上行方面,欧元阻力位应在1.3160-70美元,此为3月27日至4月9日的跌势的大约38.2%回档位.

下行方面,欧元会在1.2973美元找到支持,此为2月16日低位,尽管欧元兑美元自1月底以来多数时间陷入1.30-1.35美元.

"我将利用欧元小幅上升的机会在较好水平卖出.如果西班牙公债收益率回到6%以上,将偏向令欧元突破区间低端,"加拿大帝国商业银行(CIBC)汇市策略师部主管Jeremy Stretch说.

期权市场暗示欧元前景的不确定性有所下降,三个月欧元兑美元风险逆转指标EUR3MRR=GFI周三报-2.25,仍旧偏向于欧元卖权,但已经较2月中旬的-3.5持续改善.

**美元兑日圆从六周低位反弹**

美元兑日圆JPY=升0.27%,至80.88日圆,高于全球交易时段的低位80.57日圆,根据路透数据,此为3月7日来最低.

分析师称,对日本央行可能在4月17日政策会议增加其资产购买规模的预期可能使日圆持续承压.

了解日本央行想法的消息人士称,该央行将考虑在4月27日会议上放宽货币政策,最可能的方式是扩大资产购买规模.[ID:nST0510581]

根据路透数据,欧元兑日圆EURJPY=升0.43%,至105.97日圆,从稍早触及的七周低点105.42日圆反弹.(完)

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3109 1.3080 +0.22 +1.27 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.86 80.66 +0.25 +5.09 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 105.52 106.82 -1.22 +5.99 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9174 0.9181 -0.08 -2.15 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5905 1.5859 +0.29 +2.38 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0036 1.0041 -0.05 -1.54 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0302 1.0250 +0.51 +0.75 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2013 1.2016 -0.02 -1.08 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8245 0.8243 +0.02 -1.01 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8180 0.8150 +0.37 +5.09 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.8092 5.8086 +0.01 -2.80 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5995 7.5702 +0.39 -1.79 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7875 6.8049 -0.26 -1.46 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9020 8.8515 +0.57 -0.13 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 梁睿雪/利棣儿;审校 李军

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