版本:
中国
市场报道 | 2012年 4月 12日 星期四 04:43 BJT

〔加拿大股市〕五日连跌后全线反弹,跟随美股指引

路透多伦多4月11日电---加拿大主要股指周三全线反弹,之前五日连跌令股市挫至今年最低.

此间市场跟随美股指引,此前美国铝业(AA.N)意外录得季度盈利,为业绩期打响头炮.

最具影响力的上涨个股中,Canadian National Railway (CNR.TO)跳升2.4%,报77.84加元,Suncor Energy (SU.TO)升1.5%,加拿大皇家银行(RY.TO)升0.6%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高91.47点,或0.77%,报12,026.76点.(完)

--编译 李军;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐