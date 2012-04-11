〔美国债市〕美国公债价格回落,分析师预计跌势周四或将持续

* 美国公债收益率从周二触及的四周低位反弹

* 财政部标售210亿美元10年期公债令市场承压

* 股市反弹,欧洲希望损及公债的避险吸引力

路透纽约4月11日电---美国公债价格周三回落,回吐前一日的多数涨幅,对欧洲陷入财政困境国家的担忧减弱以及财政部的新债供应令市场承压.

欧洲央行执委科尔表示,欧洲央行的购债计划仍是政策选项之一,扶助缓解对欧债危机的担忧,损及对美国公债的避险需求.

分析师称,跌势周四可能继续,届时财政部将举行本周最后一次公债标售,发售30年期公债.

"通常,金融市场消化公债供应有些问题,"巴克莱资本驻纽约的美国公债交易部联席主管Charlie Parker表示.

Parker称,周三股市上扬也进一步重压公债价格.

美国政府今日标售10年期公债的结果与市场预期基本一致,但部分数据暗示需求疲弱,鉴于公债价格自上月下跌后反弹至较高水平,这并不令人意外.

公债周四仍将承压,因政府将标售130亿美元的30年期公债,但对西班牙债务问题的持续担忧,以及全球成长放缓可能在本周供应结束后为债市提供支撑.

市场周三对欧洲的关注提醒人们去年底和今年初笼罩市场的紧张气氛,且令投资者继续关注一旦欧元区危机再度恶化,决策者将如何响应.

"我认为市场上有这样一种观点,一旦股市跌势过快过猛,各国央行将进行干预,"旧金山Action Economics LLC的全球固定收益分析部董事总经理Kim Rupert表示.

"标售扶助公债小跌.跌幅并不大.部分市场人士并不希望10年期公债收益率处于2%的高位."

指标10年期公债US10YT=RR尾盘下跌12/32,收益率报2.03%.10年期公债收益率周二跌至1.96%,为3月初以来最低.

标售结束公布后,10年期公债价格小幅走低,收益率一度攀升至2.05%的日高.

30年期公债价格US30YT=RR尾盘回落1-3/32,收益率报3.19%,高于周二尾盘的3.13%.

巴克莱的Parker称,在周四的标售中,30年期公债收益率将在目前的水平上被推高3-4个基点.他表示,如果长债价格持续走低,10年期公债价格也将进一步下挫,其收益率将在公开市场再上扬2或3个基点.

市场对美联储发布的褐皮书反应冷淡.褐皮书称,美国经济在冬季的最后几个月继续温和成长,但汽油和其他能源产品价格持续上涨开始令全国的生产商和消费者感到担忧.[ID:nSB1483328]

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (-) 0.294

五年期公债US5YT=RR 100-19/32 (-04/32) 0.876

10年期公债US10YT=RR 99-24/32 (-12/32) 2.028

30年期公债US30YT=RR 98-26/32 (-1-03/32) 3.187 (完)

--编译 母红红;审校 李军

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