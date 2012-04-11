〔美国股市〕结束五天跌势收高,美铝业绩有惊喜带动股价劲扬

* 美铝大涨,此前公布获利令人意外

* 美联储褐皮书:汽油价格上涨引发对经济成长的忧虑

* 诺基亚ADR大挫,此前公司发出盈利预警

* 道指升0.7%,标普升0.7%,Nasdaq升0.8%

路透纽约4月11日电---美国铝业为业绩期打响头炮,扶助美国股市周三反弹,结束了五日连跌,标普500股指在此轮跌势中破了关键技术支撑水准.

股市尾盘回吐涨幅,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)称能源价格上涨引发对经济成长的忧虑.亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示,只有经济形势大幅恶化,美联储才会推出更多刺激政策.

经济成长题材板块引领大盘上涨,因其股价近来下跌,吸引了逢低买盘.标普金融类股.GSPF升1.6%.美国银行(BAC.N)升3.7%至每股8.86美元.

美国铝业(ALCOA)(AA.N)升6.3%,至9.90美元.上日公司公布第一季获利令市场意外,缓解了有关财报季恐疲软的忧虑.

"期望值很低,因此财报季开局乐观是一个很好的信号,"Harris Private Bank投资长Jack Ablin说."这意味着,我们本周能够全面得知各行业表现如何,在此之前我们可能会按兵不动."

标普500股指周二收于50日移动均线切入位下方,为12月以来首见.该水准周三成为了股指反弹的技术阻力位.标普50日移动均线切入位现在1,373点附近,接近周三日高.

谷歌(GOOG.O)、摩根大通(JPM.N)和富国(WFC.N)均定于本周稍晚公布业绩.