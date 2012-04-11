〔国际油市〕NYMEX原油期货收涨,因美国成品油库存骤降

* 美国成品油库存上周骤降-EIA

* 美国原油库存上周增加-EIA

* 美国周四将公布上周初请失业金人口数据

路透纽约4月11日电---美国原油期货周三结束两日连跌上扬,受助于政府数据显示上周国内成品油库存降幅超预期,盖过了原油库存增加的影响.

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存连升第三周,而成品油库存则大幅减少.

截至4月6日当周,原油库存增加279万桶,因炼厂产能利用率下降.但汽油库存减少428万桶,馏分油库存下降400万桶.

一项路透调查显示,分析师预计原油库存增加210万桶,汽油库存下降130万桶,馏分油库存仅减少20万桶.

美元走软也扶助支撑以美元计价的油价.欧元兑美元和兑日圆周三上涨,此前一名欧洲央行执委讲话令进一步购债的可能性增加.[FRX/CN]

欧洲央行(ECB)执委科尔周三表示,鉴于西班牙政府正在进行改革,且欧洲央行仍将买债计划做为一个选项,市场对西班牙施加的压力并不合理.[ID:nSB1482380]

纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期货合约CLK2收高1.68美元,或1.66%,结算价报每桶102.70美元,盘中交投区间在100.84-103.13美元.

美联储褐皮书称,美国经济在冬季的最后几个月继续温和成长,但汽油和其他能源产品价格持续上涨开始令全国的生产商和消费者感到担忧.[ID:nSB1483328]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

5月原油 102.70 1.68 1.7% 100.84 103.13 258,103 312,927

6月原油 103.18 1.62 1.6% 101.40 103.62 112,725 115,717

5月RBOB汽油 3.2955 0.0459 1.4% 3.2317 3.2995 57,852 69,634

6月RBOB汽油 3.2157 0.0333 1.1% 3.1640 3.2216 55,375 44,169

5月取暖油 3.1149 0.0192 0.6% 3.0796 3.1326 52,079 59,812

6月取暖油 3.1216 0.0174 0.6% 3.0885 3.1400 39,949 27,387

ICE合约

5月布兰特 120.18 0.30 0.3% 119.05 120.80 175,039 223,005

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 588,576 639,126 581,201 1,563,132 -4,784

汽油 180,495 180,752 161,409 350,711 -2,476

取暖油 145,512 129,466 133,491 279,001 -4,725 (完)